بلدية ثول الفرعية تطلق حملة (الحي المثالي) لـ إزالة التلوث البصري

حسن الزهراني (صدى):

ضمن مبادرات أمانةجدة الميدانية في سبيل تحسين المشهد الحضري للمدينة” أطلقت بلدية ثول الفرعية مبادرة للحفاظ على البيئة والتشجيير ومعالجة التلوث البصري تحت مسمى “الحي المثالي” بمشاركة فريق بذور الحياة التطوعي ورابطة ثول الخضراء.

وبين رئيس بلدية ثول الفرعية أ. سامي العمري بأن من أهداف البلدية معالجة وإزالة جميع مظاهر التلوث البصري والحفاظ على جمالية الحي وجعله خالي من الملوثات البصرية.

وأشار أ. العمري إلى أن البلدية قدمت جهداً ملموساً وإيجابياً من خلال رفع الدمارات داخل الأحياء ومعالجة التشوة البصري وتكثيف النظافة العامة على مراحل لتصل إلى جميع أحياء ثول، مؤكد أهميّة مضاعفة الجهود في المرحلة المقبلة لإزالة جميع مظاهر التلوث البصري في ظل توفّر الإمكانات الكفيلة بتحقيق تطلعات السكان.