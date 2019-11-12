تفاصيل جديدة حول قضية الوافد التركي الذي حاول سرقة معرض عمارة الحرمين

نايف السالم(صدى):

كشفت مصادر مطلعة ، أن الوافد التركي، الذي أُلقي القبض عليه أثناء محاولته سرقة معرض عمارة الحرمين الشريفين الجمعة الماضي ، كان يستهدف سرقة أحجار كريمة ، كما عمد إلى تحطيم عدد من المقتنيات النادرة.

وكانت الجهات الأمنية قد عمدت إلى إغلاق المعرض الكائن في حي أم الجود بمكة المكرمة، احترازياً، بعد تعرضه لمحاولة سرقة من قبل وافد تركي يبلغ من العمر 24 عاماً .

وأكدت الجهات المختصة في العاصمة المقدسة أن الوافد التركي دخل إلى المعرض عند الساعة السابعة من صباح الجمعة عبر فتحات التكييف الخاصة بدورات المياه، وتم القبض عليه ، وجاري التحقيق معه للوقوف على الدوافع التي دفعته لسرقة المعرض.