بالصور.. فيتوريا وجونز وإدواردو يحصدون جوائز الأفضلية لشهر أكتوبر

محمد السعران(صدى):

حقق البرتغالي روي فيتوريا، والأسترالي برادلي جونز، والبرازيلي كارلوس إدواردو ثاني الألقاب الشهرية في جوائز رابطة الدوري السعودي للمحترفين لشهر أكتوبر 2019 ، والتي شهدت إقامة الجولات السادسة والسابعة والثامنة.

ووفقاً للجنة الفنية في الرابطة، فإن اختيار البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لنادي النصر لجائزة أفضل مدرب جاء بعد قيادته فريقه للعودة إلى المنافسة على صدارة ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 20 نقطة عقب مرور تسع جولات.

فيما اختارت اللجنة الأسترالي برادلي جونز حارس مرمى فريق النصر لجائزة أفضل حارس للشهر الثاني على التوالي، والبرازيلي كارلوس إدواردو لاعب نادي الهلال أفضل لاعب عن شهر أكتوبر.

وتضم اللجنة الفنية كلاً من خالد القروني وتركي السلطان وسلطان اللحياني وخالد الشنيف ويوسف الغدير، والتي وقع اختيارها على الفائزين بالجوائز البالغة قيمتها 50 ألف ريال لكل فائز، طبقاً لمعايير تم الإعلان عنها في وقت سابق.

يذكر أن الروماني رازفان لوشيسكو مدرب نادي الهلال، والأسترالي برادلي جونز حارس مرمى فريق النصر، والبرازيلي رومارينهو مهاجم نادي الاتحاد قد حصدوا جوائز الأفضلية لشهر سبتمبر الماضي.