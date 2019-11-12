مصر تطلق قمرها الصناعي الأول للاتصالات 22 نوفمبر الجاري

القاهرة(صدى):

تطلق مصر قمرها الصناعي الأول لأغراض الاتصالات (طيبة 1) يوم 22 نوفمبر الجاري، بواسطة شركة (آريان سبيس) الفرنسية على صاروخ الإطلاق (آريان 5)، وذلك من قاعدة الإطلاق بمدينة “كورو” بإقليم “جويانا الفرنسية” بأمريكا الجنوبية.

وأوضح بيان وزع بالقاهرة اليوم، أن الشركة الفرنسية انتهت من عمليات اختبار أنظمة القمر الصناعي للتأكد من سلامتها وعدم تأثرها بعملية الشحن، كما تم اختبار التوافق الميكانيكي والكهربائي بين القمر وقاعدة الإطلاق المخصصة، وكذلك الانتهاء من ملء خزانات الوقود التي ستمكن القمر من البقاء في الموقع المداري المخصص له لمدة 15 عاما، حيث سيعمل القمر على توفير خدمات الإنترنت عريض النطاق للأفراد والشركات بمصر وبعض دول شمال أفريقيا ودول حوض النيل.

وأشار البيان إلى أن الحكومة المصرية ستتولى عملية الإدارة والتحكم في القمر الصناعي (طيبة 1) عقب إطلاقه لتقديم خدمات الاتصالات للمؤسسات الحكومية، كما ستقوم الشركة الوطنية المصرية بتقديم خدمة الاتصالات الفضائية للأغراض التجارية.