حمد الصنيع: لا أتدخل في كل كبيرة وصغيرة بالاتحاد

ماجد محمد(صدى):

أكد الرئيس التنفيذي بنادي الاتحاد حمد الصنيع ، أنه جاري الانتهاء من دفع المستحقات المالية لعدد من اللاعبين ، مُشيراً أن إدارة النادي استلمت خطاباً من لجنة الانضباط بشأن المستحقات المالية للاعب أحمد العوفي.

وقال الصنيع في تصريحاتٍ إعلامية ، ” وصلنا استفسار عن مستحقات أحمد العوفي وستحل تلك القضية قريبًا، وكان هناك مستحقات لانتقال ألكسندر بريجوفيتش وجاري رودريجيز ولاعبين آخرين، منعتنا من الحصول على الرخصة الآسيوية، وسيتم الانتهاء منها ” .

وتابع ، “أنهينا عقد خوسيه سييرا مدرب الفريق السابق، وسيستلم مستحقاته، وسيكو سانوجو أخطأ بالسفر دون إخطارنا، وسنحل المسألة معه، وأنا لا أتدخل في كل كبيرة وصغيرة بالنادي، كل ما يقال عن هذا الشأن غير صحيح، لا يمكن أن أقبل على نفسي بالتدخل في كل شيء، ولم أطرق باب النادي، بل طلب مني ذلك الرئيس أنمار الحائلي”.

وكانت كشفت مصادر قريبة الصلة من نادي الاتحاد أن قيمة الغرامات المطالب أن يدفعها نادي الاتحاد، تصل إلى 100 مليون ريال، آخرها مستحقات اللاعب السابق في الفريق أحمد العوفي.

وأوضحت أن الاتحاد مرفوع عليه 5 قضايا حاليًا أمام الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، وأنه بخلاف العوفي، هناك مستحقات لكل من الكرواتي سلافين بيليتش والتشيلي لويس سييرا، المدربان السابقان للفريق الأول، بالإضافة إلى اللاعب الإيفواري سانوجو.