حقيقة رحيل ميسي عن برشلونة

طلال الغامدي(صدى):

أكدت تقارير صحافية، اليوم الثلاثاء، أن اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي لا يخطط للرحيل عن صفوف برشلونة بنهاية تعاقده في الصيف المقبل؛ حيث يريد البقاء حتى نهاية الموسم المقبل 2020/2021.

وبعد ذلك، سوف يحدد اللاعب إذا كان جاهزا بدنيا للعب لموسم آخر أو لا؛ كما لن يُفعل ميسي البند الموجود في عقده، والذي يُتيح له الرحيل عن صفوف برشلونة في يونيو المقبل.

وكان قد أبدى جوسيب ماريا بارتوميو، رئيس برشلونة، رغبته في تجديد عقد البرغوث الأرجنتيني، قائلًا: ” إذا شعر ليو بالقوة والطموح، فإن تمديد عقده إلى أجل غير مسمى، سيكون بالتأكيد رغبة الجميع هنا “.