الهيئة الطبية الشرعية بالطائف تنظر قضية استئصال غدة تناسلية للطفل نهار الحارثي

عبدالعزيز القثامي(صدى):

تنظر الهيئة الطبية الشرعية بمحافظة الطائف، اليوم الثلاثاء، الدعوى التي رفعها والد الطفل نهار الحارثي، يتهم فيها مجمع الملك فيصل الطبي بالطائف بالإهمال والتأخر في استقبال ابنه ، ما تسبب في استئصال إحدى غدتيه التناسليتين، وذلك قبل 7 أشهر.

جاء ذلك عقب أن أحالت الشؤون الصحية بالطائف ملف القضية إلى الهيئة الطبية الشرعية، متضمناً 10 أسماء من العاملين بالمجمع المذكور، فيما تدخلت عدة جهات في القضية منها الرقابة والتحقيق، والجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بمنطقة مكة، وهيئة مكافحة الفساد، وأُنهي عقد الطبيب الذي باشر الحالة وأجرى الجراحة للطفل.

يذكر أن صحة الطائف أعلنت في وقت سابق أنها أنهت التحقيق في القضية، وتُوصل إلى أن استئصال الغدة جاء لدواعٍ طبية عاجلة، وتأخر استقبال الحالة لأن المريض لم يحدد مكان الألم بدقة في البداية، كما أنه لم تكن لديه هوية عند مراجعة المستشفى أول مرة.