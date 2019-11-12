الأمير خالد الفيصل يقلد قائد القوة الخاصة لأمن المسجد الحرام رتبته الجديدة

مكة المكرمة(صدى):

قلّد صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز ، مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة بالإمارة في العاصمة المقدسة اليوم، الرتبة الجديدة لقائد القوة الخاصة لأمن المسجد الحرام اللواء يحيى بن عبدالرحمن العقيل .

وهنأ أمير منطقة مكة المكرمة اللواء العقيل, سائلا الله له التوفيق والسداد, فيما عبر قائد القوة الخاصة لأمن المسجد الحرام عن شكره وتقديره لأمير المنطقة, مؤكدًا أنها ستكون – بإذن الله – عونا له لخدمة الدين والوطن والقيادة .