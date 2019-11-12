«أرامكو» تكشف عن كلفة استخراج برميل النفط لديها

علي القحطاني(صدى):

أعلنت شركة ” أرامكو ” في دراسة نشرتها على موقعها عن كلفة استخراج برميل النفط لديها، والذي يُعد الأدنى في العالم.

وبلغت متوسط تكاليف إنتاج “أرامكو ” لبرميل الخام في نهاية الربع الأول من العام الجاري، نحو 17 دولارًا للبرميل.

وأشارت الدراسة إلى أن تكلفة استخراج برميل النفط في الكويت تُعد الأرخص أيضًا، حيث يبلغ متوسط تكلفة استخراجه نحو 17 دولارًا للبرميل.

جاءت الدراسة بالتزامن مع الوقت التي تخطط فيه ” أرامكو ” لطرح جزء من الشركة للاكتتاب العام الأولي.