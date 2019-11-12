رينارد يسعى لتفادي أخطاء السابقين

نواف السالم(صدى):

يحاول مدرب المنتخب الوطني، الفرنسي هرفي رينارد، تفادي فقدان المزيد من النقاط الأمر الذي سيعقد من مهمة الأخضر للتأهل كمتصدر عن مجموعته خصوصًا بعد التعادل مع فلسطين واليمن خلال الجولات الماضية.

ويخوض المنتخب الوطني مباراة هامة ضمن التصفيات المزدوجة والمؤهلة لمونديال كأس العالم ٢٠٢٢ وكأس آسيا ٢٠٢٣ عندمًا يلاقي أوزبكستان في زيارة هي الثالثة إلى العاصمة طشقند بعد مباراتين سابقة أقيمت هناك

وكان الأخضر قد لعب مباراتين في أوزبكستان لم يحقق الفوز بأي منها اذ تعادل ١-١ لحساب تصفيات كأس العالم ٢٠٠٦ تحت قيادة المدرب الأرجنتيني جابرييل كالديرون، بينما كانت المواجهة الثانية في التصفيات المؤهلة صوب مونديال جنوب أفريقيا ليلاقي الأخضر الهزيمة تحت قيادة البرازيلي انجوس.