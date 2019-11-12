مصروف شهري لأشهر متهمي الاختلاس في الكويت.. بأمر القضاء البريطاني

خالد الظفيري(صدى):

كشفت مصادر إعلامية ، أن المحكمة البريطانية العليا رفضت الالتماس الذي قدمه ، المدير العام السابق للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في الكويت فهد الرجعان، المتهم باختلاس مئات الملايين من الدولارات، للحصول على جزء كبير من أمواله وممتلكاته .

وأكدت المصادر ، أن القضاء البريطاني أتاح للرجعان الحصول فقط على مخصصات مالية شهرية من أرصدته ، فيما تكثف وزارة الخارجية الكويتية جهودها بالتنسيق مع السلطات البريطانية لإنهاء هذا الملف تحت مظلة لجنة المشاورات البريطانية الكويتية .

وكانت أصدرت المحكمة البريطانية في وقت سابق حُكمًا بفرض حجز في جميع أنحاء العالم، بمبلغ 847 مليون دولار أمريكي، على أصول الرجعان، بعد الجهود المبذولة في هذه القضية الشهيرة والممتدة في بضع دول.

وقضت محكمة الجنايات الكويتية في شهر يونيو الماضي ، بالسجن المؤبد على الرجعان وزوجته بتهمة اختلاس أموال مؤسسة التأمينات ورد مبلغ 82 مليون دولار وتغريمهما ضعف المبلغ ومصادرة الممتلكات والعقارات والشركات والأسهم والمقاولات المستخدمة في ارتكاب جريمة غسل الأموال.