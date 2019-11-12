اختبار سيارة Tucson الجديدة من هيونداي

متابعة- أميرة خالد(صدى):

شرعت شركة هيونداي في اختبار سيارتها الجديدة Tucson التي ستظهر العام القادم؛ لتكشف عن القدرة العالية لهذه المركبة على التسارع، وثباتها الممتاز على المنعطفات أثناء السير بسرعة عالية.

وأظهرت بعض التسريبات بعض عناصر تصميمها الخارجي، الذي أتى بتصميم مختلف بشكل كبير عن تصاميم tucson السابقة، يميزه شكل الشبك الأمامي المزين بإطار كبير من الكروم في منتصفه، ومصابيح الضباب الغريبة الشكل التي زُوّد كل منها بـ4 وحدات إضاءة LED.

ويشمل هيكل هذه السيارة أيضًا سقفٌ بانورامي كبير، وعجلات مميزة بأقراص من الكروم، ومصابيح خلفية تمتد على طول مؤخرة المركبة؛ فيما من المتوقع أن تطرح هذه السيارة بنوعين من المحركات، محرك توربيني بسعة 1.6 لتر وعزم 180 حصانًا، ومحركة Theta III توربيني بسعة لترين ونصف اللتر وعزم 300 حصان.