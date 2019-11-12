«الجوازات» توضح المقابل المالي لاستصدار خروج نهائي للمرافقين

علي القحطاني(صدى):

تفاعلت المديرية العامة للجوازات، اليوم الثلاثاء، مع استفسار إحدى المغردات في تويتر حول المقابل المالي لاستخراج تأشيرة خروج نهائي للمرافقين.

وجاء الاستفسار كالتالي: ” مرحبا عندي 4اطفال وابقي أعمل خروج نهائي هل علي مقابل مالي علما بأن اقامتي بقي عليها 24يوم وشاكره لكم “.

وأرفقت الجوازات صورة توضح المقابل المالي لكل فئة، وبها جميع المعلومات، لافتة إلى أنه بدأ تطبيق استحصال المقابل المالي عن المرافقين والمرافقات للعاملين الوافدين في القطاع الخاص.

وأوضحت الجوازات، أن يتم تحصيل المقابل المالي على النحو التالي: ١٠٠ ريال شهريًا ابتداءً من اليوم الأول من شهر يوليو لعام ٢٠١٧، و٢٠٠ ريال إبتداءً من شهر يوليو لعام ٢٠١٨، و٣٠٠ ريال إبتداءً من شهر يوليو لعام ٢٠١٩، بينما ٤٠٠ ريال إبتداءً من اليوم الأول لشهر يوليو ٢٠٢٠.