«تجمع الوسطى الأول» يشارك في مؤتمر المحاكاة السعودي

ريم عبدالعزيز(صدى):

أقام التجمع الصحي الأول بالمنطقة الوسطى ممثلًا بأكاديمية المحاكاة ركنًا توعويًا شارك به في المؤتمر السعودي الرابع للمحاكاة والذي نظمته وزارة الصحة برعاية معالي الوزير د.توفيق الربيعة، وتحت شعار “نتواصل لنتعاون”.

وأوضح التجمع بأن المشاركة تهدف لتعزيز سلامة المرضى وكفاءة المتدربين، وتحفيز كافة المنشآت التابعة للتجمع على المضي قدمًا في توفير الرعاية الطبية ذات الجودة والنوعية العاليتين، والتي تتوافق مع المعايير الطبية العالمية.

وأشار التجمع إلى أن رؤية الأكاديمية هي سعيها لأن تكون رائدة في الاستخدام المبتكر لتقنيات التعليم القائم على المحاكاة الطبية للطلاب الجامعيين وطلاب الدراسات العليا والتمريض، وغيرهم من العاملين في الرعاية الصحية.

يذكر أن المؤتمر شارك فيه عدد من الخبراء الدوليين، والذين نظموا عددًا من ورش العمل، إضافة إلى تقديمهم لساعات تعليمية.