الدكتورة خلود تدخل المستشفى بعد إصابتها بوعكة صحية

خالد الظفيري(صدى):

نشرت الفاشينيستا الكويتية الدكتورة خلود ، عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، صورة لها من داخل أحد المستشفيات في الكويت، كشفت بها أنها أصيبت بصداع شديد جعلها غير قادرة على فتح عيونها.

وقالت خلود ، أنها ستقوم بإجراء عمل أشعة مقطعية بالرأس لكي يتم التعرف على السبب، مضيفة أن هذه هي المرة الأولى التي تصاب فيها بهذا الصداع الشديد.

وعلقت الدكتورة خلود على الصورة ، قائلة ، ”أنا بالمستشفى فيني صداع قوي مو قادرة افتح عيوني من الصداع وبردانه ومو متحملة الإضاءة“.

وأضافت: ”وخليتهم يسكرون ليتات المستشفى عشان أقدر أهدأ.. أمين أول مرة يشوفني بهالحالة.. راح يسولي أشعة مقطعية بالرأس“.