الدكتورة خلود تدخل المستشفى بعد إصابتها بوعكة صحية
نشرت الفاشينيستا الكويتية الدكتورة خلود ، عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، صورة لها من داخل أحد المستشفيات في الكويت، كشفت بها أنها أصيبت بصداع شديد جعلها غير قادرة على فتح عيونها.
وقالت خلود ، أنها ستقوم بإجراء عمل أشعة مقطعية بالرأس لكي يتم التعرف على السبب، مضيفة أن هذه هي المرة الأولى التي تصاب فيها بهذا الصداع الشديد.
وعلقت الدكتورة خلود على الصورة ، قائلة ، ”أنا بالمستشفى فيني صداع قوي مو قادرة افتح عيوني من الصداع وبردانه ومو متحملة الإضاءة“.
وأضافت: ”وخليتهم يسكرون ليتات المستشفى عشان أقدر أهدأ.. أمين أول مرة يشوفني بهالحالة.. راح يسولي أشعة مقطعية بالرأس“.
.[ عدد التعليقات: 410 ] نشر منذ 19 دقيقة
درب يسد مايرد
يا دكتورة النصب والدعايات.
جراح[ عدد التعليقات: 384 ] نشر منذ 13 دقيقة
وبعد الاشعة وش الاجراء اقصد راح تروحين للمختبر وتطلعين النتايج وتصورينها وتعلمينا وبعد المختبر راح تصورين عند الصيدلية وانتي تاخذين العلاج وبعد ما تطلعين راح تصورين مع السواق وتكتبين راجعة البيت دعواتكم !!! ايه مو حنا ناس فاضيه وما عندنا شغل الا اخبارك واخبار اللي مثلك