ابتكار تقنية جديدة تكشف مدمني المخدرات من بصمة الإصبع

لندن(صدى):

ابتكر باحثو جامعة ” سري ” البريطانية ، تقنية جديدة تكشف مدمني المخدرات عبر بصمة أصابعهم، ويساعد الاختبار في رصد المدمنين .

واستخدام الباحثون ، عينات بصمات الأصابع من 10 مرضى طلبوا العلاج في عيادة لإعادة التأهيل من المخدرات، وطُلب منهم غسل أيديهم جيدا بالماء والصابون وارتداء قفازات لمدة 10 دقائق لجعل أيديهم تتعرق قبل أخذ بصمتهم للاختبار مرة أخرى.

وتمكن الباحثون من التمييز بين متعاطي المخدرات وغيرهم. وقالت قائدة البحث الدكتورة ميلاني بيلي ، التقنية حساسة بدرجة كافية لرصد متعاطي المخدرات، ما يجعل مجتمعاتنا أكثر أمانا، كما تختصر الطريق على من يحتاجون إلى مساعدة للتغلب على إدمانهم.