بعد ارداج الموسيقى بالمناهج.. خالد السليمان يروي تجربته مع حصة الموسيقى بالكويت

نايف السالم(صدى):

أثنى الكاتب الصحفي خالد السليمان، على قرار وزارتي الثقافة والتعليم الخاص باعتبار ” الموسيقى ” جزءًا من المناهج التعليمية.

وعن ذلك، قال ” السليمان ” في مقال له بـ ” عكاظ ” : ” اليوم تعلن وزارتا الثقافة والتعليم أن الموسيقى ستكون جزءًا من المناهج التعليمية، وهي خطوة لم يكن أحد يجرؤ حتى سنوات قليلة على التفكير بها.. فاليوم تصبح حقيقة ” .

كما تحدث عن دراسته الموسيقى بالكويت قائلآ: ” أثناء دراستي الابتدائية والمتوسطة في الكويت كانت هناك حصتان في الأسبوع لمادة تسمى التربية الموسيقية، كنا نعتبرها نحن الطلاب من حصص التنفيس والترفيه ” .

وطمأن ” السليمان ” المتخوفين من تأثر الهوية قائلآ: ” نظرًا لتطابق النسيج الاجتماعي الخليجي فإنني أطمئن المتوجسين خيفة من تعليم الموسيقى أنها لن تؤثر سلبًا، فلم تشغلنا في مدرستنا عن الصلاة ولم تغير هويتنا خارجها ” .