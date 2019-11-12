بعد ارداج الموسيقى بالمناهج.. خالد السليمان يروي تجربته مع حصة الموسيقى بالكويت
أثنى الكاتب الصحفي خالد السليمان، على قرار وزارتي الثقافة والتعليم الخاص باعتبار ” الموسيقى ” جزءًا من المناهج التعليمية.
وعن ذلك، قال ” السليمان ” في مقال له بـ ” عكاظ ” : ” اليوم تعلن وزارتا الثقافة والتعليم أن الموسيقى ستكون جزءًا من المناهج التعليمية، وهي خطوة لم يكن أحد يجرؤ حتى سنوات قليلة على التفكير بها.. فاليوم تصبح حقيقة ” .
كما تحدث عن دراسته الموسيقى بالكويت قائلآ: ” أثناء دراستي الابتدائية والمتوسطة في الكويت كانت هناك حصتان في الأسبوع لمادة تسمى التربية الموسيقية، كنا نعتبرها نحن الطلاب من حصص التنفيس والترفيه ” .
وطمأن ” السليمان ” المتخوفين من تأثر الهوية قائلآ: ” نظرًا لتطابق النسيج الاجتماعي الخليجي فإنني أطمئن المتوجسين خيفة من تعليم الموسيقى أنها لن تؤثر سلبًا، فلم تشغلنا في مدرستنا عن الصلاة ولم تغير هويتنا خارجها ” .
سوالف عجب[ عدد التعليقات: 86 ] نشر منذ 24 دقيقة
تخسى انت وامثالك نعلم ابنائنا مخلفات الغرب ومخلفات بنى علما؟؟؟؟؟؟؟
عباس[ عدد التعليقات: 19 ] نشر منذ 19 دقيقة
كلام غير صحيح التعليم مازال في تخبط إلى الأن بسبب ضعف بعض المواد وتغييرها مابين الفترة والأخرى وكذلك طرق تقييم الطلاب وتغييرها حالياً الى الاختبارات على النظام القديم فكيف تزيدون الطين بلة بأضافة فرقة حسب الله
فالله المستعان ،