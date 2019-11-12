إحباط هجمات ضد سفارتي أمريكا وإسرائيل بالأردن

عمان(صدى):

كشفت المخابرات الأردنية، اليوم الثلاثاء، عن إحباطها هجمات استهدفت عاملين في السفارتين الأمريكية والإسرائيلية بالعاصمة عمان، ذلك بالإضافة إلى استهداف الجنود الأمريكيين المتواجدين بإحدى القواعد العسكرية في منطقة الجفر.

وتضمنت لائحة الاتهام الصادرة عن أمن الدولة، أن آلية تنفيذ المتهمَيْن لعملياتهما ضد أهدافهما تمثلت بالأسلحة النارية أو الطعن أو الدهس بوساطة المركبات، إلا أن جهود العاملين في دائرة المخابرات العامة حالت دون تنفيذ تلك المخططات والقلض عليهما.

وفي السياق نفسه، تمت إحالة المتهمان إلى محكمة أمن الدولة صاحبة الاختصاص للنظر في القضية؛ بينما كانت نيابة المحكمة قد أسندت للمتهمَيْن جنايتي المؤامرة بقصد القيام بأعمال إرهابية، والترويج لأفكار جماعة إرهابية لكل منهما.