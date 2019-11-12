الأحد المقبل.. الهلال يغادر إلى اليابان لمواجهة أوراوا بنهائي دوري آسيا

ماجد محمد(صدى):

تستعد بعثة نادي الهلال للمغادة إلى اليابان الأحد المقبل، وذلك على متن طائرة خاصة لمواجهة نظيره أوراوا الياباني في إياب نهائي دوري أبطال آسيا.

ومن المخطط أن يتم إجراء معسكرًا تدريبًا هناك، يستمر حتى موعد نهائي الحسم الذي سيقام عند 1:00 ظهرًا من يوم الرابع والعشرين من الشهر الجاري، حسب التوقيت المحلي للمملكة.

تجدر الإشارة إلى أن المباراة المرتقبة، ستقام على ملعب ” أوراوا ” في مدينة سايتاما اليابانية.

يُذكر أن الهلال كان قد فاز في لقاء الذهاب بهدف وحيد، وبات على الفريق المضيف أن يكسب الهلال بفارق هدفين نظيفين ليحقق اللقب.

بينما يدخل الهلال اللقاء بفرص متعددة ومنها ” الفوز والتعادل بأي نتيجة أو الخسارة بفارق هدف ” ، بشرط أن يسجل في الإياب.