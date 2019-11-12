أسعار النفط تصعد وسط ترقب الأسواق لإشارات بشأن محادثات التجارة

وكالات(صدى):

ارتفعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء، متعافية من خسائر مبكرة بفعل آمال في أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ربما يشير إلى تقدم في محادثات التجارة مع الصين خلال كلمة في وقت لاحق اليوم.

وبحلول الساعة 0644 بتوقيت جرينتش، كانت العقود الآجلة لخام برنت مرتفعة 31 سنتا، أو 0.5 بالمئة، إلى 62.49 دولار للبرميل، بعد أن كانت قد نزلت إلى 61.90 دولار للبرميل في وقت سابق من اليوم.

وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 23 سنتا، أو 0.4 بالمئة،إلى 57.09 دولار للبرميل، بعد أن كان قد هبط إلى 56.55 دولار للبرميل.