«روشتة» ساخرة تٌحيل طبيبا للتحقيق

القاهرة(صدى):

أحيل طبيب مصري ، أمس الأثنين للتحقيق العاجل بعد سخريته من سيدة أمية لا تجيد القراءة والكتابة، وإخلاله بقواعد كتابة «الروشتة» للمريض .

وروت صحف محلية مصرية تفاصيل الواقعة التي بدأت عندما توجهت سيدة تعاني آلاماً بجسدها إثر انقطاع الطمث إلى مستشفى شبراخيت في محافظة الجيزة المصرية ، إذ كشف عليها أحد الأطباء، وطمأنها على حالتها، وأكد لها أنها لا تحتاج إلى علاج.

وأمام إلحاح السيدة على صرف «أي حاجة» لتسكين آلامها، كتب الطبيب المعالج في الروشتة كلمتي «أي حاجة» ولم يزد حرفا واحدا ، وعندما ذهبت للصيدلية لصرف العلاج ، قال لها الصيدلي أن الطبيب لم يكتب لها شئ وسخر منها .

على الفور توجهت المريضة إلى شرطة المحافظة، التي أحالت الطبيب للتحقيق لتطبيق أقصى عقوبة ممكنة بحقه، مشيرة إلى أنه لا يسمح بالاستهتار بصحة المواطنين ولو على سبيل المزاح.