مدرب الاتحاد يقرر عدم إقامة أي مباراة ودية

نواف السالم(صدى):

قرر الهولندي تين كات مدرب فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، عدم إقامة أي مباراة ودية خلال فترة الإعداد التي ستبدأ الأسبوع الحالي يتخللها معسكر قصير في المنطقة الشرقية لمدة أسبوع.

ويأتي ذلك استعداداً لمباراة الاتفاق يوم 24 نوفمبر الجاري ضمن مباريات الجولة العاشرة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين؛ حيث يحاول الهولندي الوقوف والتركيز أكثر على مستويات اللاعبين الأجانب والمحليين الفنية بالإضافة للجوانب اللياقية.

ومن الجدير بالذكر، أن تين كات، كان قد قاد أولى المباريات الرسمية مع فريقه الجديد أمام الرياض ضمن مباريات كأس خادم الحرمين الشريفين يوم الجمعة الماضي، واستطاع أن ينتصر برباعية ويتأهل لدور الـ32 من البطولة.