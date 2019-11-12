إكسبو وفن جميل يعلنان تصميمي “سبيل 2020” الفائزَين

ريم عبدالعزيز(صدى):

كشف إكسبو 2020 دبي ومؤسسة فن جميل يوم الاثنين 11 نوفمبر عن التصميمين الفائزين بمسابقة “سبيل 2020″، التي أطلقها إكسبو 2020 قبل ثلاثة أشهر بهدف تصميم سبل مياه عصرية ومبتكرة لتوفير مياه الشرب للزوار في أنحاء موقع إكسبو.

وفاز بالمسابقة التصميمان المقدمان من قبل كل من مكتب “أركيتكتشر + أذر ثينغس”، والمصممين فيصل الملك وعلياء بن عمير، بينما تلقى التصميم المقدم من شركة “تِنكه” متعددة التخصصات إشادة فخرية. وسيحصل الفائزان على مبلغ 100 ألف درهم لكل واحد من هذين التصميمين، وستتاح للمصممين الفائزين الفرصة للعمل مع فريق المهندسين والمعماريين في إكسبو 2020 لتنفيذ سبل المياه في موقع إكسبو.

وكان إكسبو 2020 أطلق مسابقة “سبيل 2020” في يوليو 2019، بالتعاون مع مؤسسة فن جميل، بهدف إشراك المصممين والمعماريين والفنانين وغيرهم من المبدعين في تقديم سبيل المياه التراثي برؤية جديدة. وتلقت هذه المسابقة أكثر من 100 تصميم من مختلف أنحاء العالم. واختارت لجنة تحكيم مؤلفة من أسماء بارزة في عالم الفن والتصميم والعمارة التصاميم الفائزة بناء على مجموعة من المعايير، شملت الجانبين الفني والتقني، ومراعاة بيئة الموقع وعمارته، وسهولة الاستخدام، ومفهوم السبيل التقليدي، والجدوى التقنية والمالية.

وقالت مرجان فريدوني، الرئيس التنفيذي للأجنحة والمعارض في إكسبو 2020 دبي: “استنادا إلى القوة الجامعة للمياه – وهي من أثمن الموارد التي نملكها – ستسلط هذه التصاميم المبتكرة والإبداعية الضوء على جانب فريد من الثقافة الأصيلة لدولة الإمارات العربية المتحدة. وتشكل مسابقة سبيل 2020 فرصة لإبراز المواهب المحلية في مجال التصميم، والعمل مع المصممين الفائزين لإخراج رؤيتهم إلى النور في منصة عالمية استثنائية.”

وقالت أنطونيا كارفر، المديرة التنفيذية لمؤسسة فن جميل: “نحن في فن جميل فخورون ومسرورون جداً بالتعاون مع إكسبو 2020 دبي، ونقدم تهانينا للمصممين المحليين الموهوبين على خيالهم الفذ الذي أعاد تصوّر سبيل المياه التقليدي. ونتقدم بالشكر الجزيل أيضا لأعضاء لجنة التحكيم لما بذلوه من جهد ووقت وخبرة لإثراء الساحة الإبداعية الإماراتية. ومؤسسة فن جميل لها اهتمام خاص بالماء والتداخلات التي تجمع الناس؛ ويمثل سبيل 2020 تعبيراً جديداً عن التزامنا تجاه الماء باعتباره أثمن مورد نملكه، وتجاه دولة الإمارات أيضاً.”

وتقوم فكرة “سبيل 2020” على مفاهيم الإنسانية والتضامن المشترك. ويسعى إكسبو 2020 دبي من خلالها إلى الاحتفاء بالمياه باعتبارها مورداً مشتركاً للإنسانية، مع دمجها مع الموضوعات الفرعية لإكسبو 2020 المتمثلة في الفرص والتنقل والاستدامة. ويعبر “سبيل 2020” عن مسؤوليتنا الجماعية وتضامننا مع أفراد مجتمعنا وإنسانيتنا ككل، فضلا عن أنه يجسد عنصراً تراثياً أصيلاً ضارباً بجذوره في الثقافة العربية.

وعلى مدى ستة أشهر، سيلتقي العالم في إكسبو 2020 دبي للاحتفاء بالإبداع والابتكار والثقافة. ويجسد الشعار الرئيسي للحدث الأروع في العالم “تواصل العقول وصنع المستقبل” رؤية إكسبو 2020 الهادفة إلى صنع مستقبل أفضل لكوكبنا. وسيشارك في هذا الحدث الدولي الضخم 192 بلدا وعدد كبير من المنظمات والمؤسسات الدولية، ومن المتوقع أن يستقطب أكثر من 25 مليون زيارة.