تركيا تحجز على ممتلكات أسرة لاعب كرة قدم شهير بحجة انتمائه لحركة «جولن»

أنقرة(صدى):

اتخذت السلطات التركية قرارًا بالحجز على ممتلكات سَلْمَتْ شُكور، والد لاعب كرة القدم الأشهر في تاريخ تركيا هاكان شُكور؛ وذلك تحت مزاعم ارتباطه بحركة الخدمة التابعة لفتح الله جولن.

وتفصيلآ، طعنت النيابة العامة على قرار المحكمة الصادر في 22 أكتوبر الماضي، الخاص برفع الحظر المفروض على ممتلكات أسرة اللاعب، الذي تُجري محاكمته غيابيًا بتهمة الانتماء لحركة الخدمة.

وبعد تقييم طلب الطعن المقدم من النيابة العامة، أصدرت المحكمة قرارًا بقبول الطعن وإعادة الحجز على ممتلكاته مرة أخرى.