  • الثلاثاء 12

    نوفمبر

  1. الرئيسية
  2. منوعات
  3. ثلوج تتلاعب بطائرة لحظة هبوطها.. وقائدها يفقد السيطرة

ثلوج تتلاعب بطائرة لحظة هبوطها.. وقائدها يفقد السيطرة

ثلوج تتلاعب بطائرة لحظة هبوطها.. وقائدها يفقد السيطرة
واشنطن(صدى):

تعرضت طائرة تابعة لشركة ” أميركان إيرلاينز ” أثناء هبوطها في مطار شيكاغو ، بسبب الثلوج التي كانت تغطي أرضية المطار أمس الأثنين حيث كانت درجة الحرارة 2 تحت الصفر .

وأظهر مقطع فيديو وثقه أحد المسافرين ، أن قائد الطائرة القادمة في رحلة محلية من ولاية نورث كارولاينا، فقد السيطرة عليها بسبب الثلج ، حيث انحرفت الطائرة عن المدرج، وتعالت صحيات الركاب “ماذا يحدث؟”.

وقالت شركة “أميركان إيرلاينز” في بيان إعلامي بعيد الحادث إنه لا إصابات بين الركاب الـ38 وطاقم الطائرة المكون من 3 أشخاص.


تعليق واحد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *