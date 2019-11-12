ثلوج تتلاعب بطائرة لحظة هبوطها.. وقائدها يفقد السيطرة

واشنطن(صدى):

تعرضت طائرة تابعة لشركة ” أميركان إيرلاينز ” أثناء هبوطها في مطار شيكاغو ، بسبب الثلوج التي كانت تغطي أرضية المطار أمس الأثنين حيث كانت درجة الحرارة 2 تحت الصفر .

وأظهر مقطع فيديو وثقه أحد المسافرين ، أن قائد الطائرة القادمة في رحلة محلية من ولاية نورث كارولاينا، فقد السيطرة عليها بسبب الثلج ، حيث انحرفت الطائرة عن المدرج، وتعالت صحيات الركاب “ماذا يحدث؟”.

وقالت شركة “أميركان إيرلاينز” في بيان إعلامي بعيد الحادث إنه لا إصابات بين الركاب الـ38 وطاقم الطائرة المكون من 3 أشخاص.