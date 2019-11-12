«القهوة» تحمي من الإصابة بسرطان الكبد

دبلن(صدى):

أكد علماء جامعة كوينز في بلفاست الأيرلندية، أمس الاثنين، أن تناول القهوة بانتظام يخفض خطر الإصابة بسرطان الكبد إلى 50%، بعد دراسة أجرتها الجامعة.

وأظهرت النتائج أن متناولو القهوة أقل عرضة للإصابة بالمرض بنسبة 50% مقارنة بأقرانهم، كما لم يظهر لديهم الميل إلى أمراض السكري وتليف الكبد وحصى الصفراء وقرحة المعدة، ما يفسر التأثير الإيجابي للقهوة على الجسم.

ويأتي ذلك لاحتوائها على مضادات الأكسدة والكافيين، كما يؤكد الباحثون أن نمط الحياة الصحي يلعب الدور الرئيسي في عدم ظهور الأورام الخبيثة؛ فيما علق قائد الدراسة الدكتور كيم توتران: ” تناول القهوة لا يحمي من سرطان الكبد بنفس مستوى الإقلاع عن التدخين، والتقليل من تناول المشروبات الروحية، وتخفيض وزن الجسم ” .