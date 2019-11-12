بالصور.. تصادم بين 5 مركبات يتسبب في حالتي وفاة و8 إصابات بالطائف

عبدالعزيز القثامي(صدى):

باشرت فرق الهلال الاحمر في الطائف حادث تصادم صباح اليوم الثلاثاء بين عدة مركبات إحداهن مركبة تقل طالبات، نتج عنه وفاة وإصابة 8 أشخاص.

وأوضح شادي بن عابد الثبيتي المتحدث بإسم الهلال الأحمر السعودي بالطائف، أن غرفة عمليات منطقة مكة المكرمة تلقت بلاغاً على الرقم ٩٩٧ يفيد بوجود حادث تصادم بين عدة مركبات إحداهن مركبة تقل طالبات وذلك عند الساعة ٧:٥١ص على طريق الرميدة .

وأضاف الثبيتي وفور ورود البلاغ لغرفة العمليات تم توجيه ست فرق اسعافية للموقع بقيادة رئيس القيادة الميدانية نواف القرشي والقائد الميداني خالد الحارثي .

وعند وصول أول فرقة إتضح بالموقع حالتين وفاة وثمان إصابات مستقرة نتيجة اصطدام خمس مركبات من بينهن ٦ طالبات ، وعلى الفور تم فرز الحالات وتقديم الخدمة الطبية اللازمة ونقلهم إلى مستشفى الملك فيصل .