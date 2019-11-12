استخدام الذكاء الاصطناعي لحفظ أصوات المصابين بسرطان الحنجرة

واشنطن(صدى):

استخدم باحثون في الولايات المتحدة، الذكاء الاصطناعي لحفظ أصوات الأشخاص المصابين بسرطان الحنجرة لاستخدامه لاحقا، بعد فقدان الصوت تماما بسبب المرض، وذلك بالاعتماد على تطبيق يضاف على الهاتف الذكي، ويتيح لصاحبه أن يكتب ما يريد، وقوله بصوته الأصلي خلال مخاطبة الآخرين.

وفي السياق نفسه، كشفت جامعة “نورث إيسترن” الأمريكية، وشركة “فوكالي دي”، عن اعتمادهما على استخدام الذكاء الاصطناعي لحفظ الأصوات في التقنية التي توفر فرصة لحفظ صوت الشخص في حال خسارته له.

وتسمح تلك الخدمات للمرضى بتسجيل أصواتهم في منازلهم، حيث أن كثيرين لا يملكون المعدات الكافية لتسجيل الصوت بجودة عالية، فضلا عن أن آخرين لا يملكون الوقت الكافي، نظرا للقلق الذي يعيشونه قبل عملياتهم الجراحية.

وعن طريق التسجيلات، يعمل برنامج الذكاء الاصطناعي والخوارزميات على خلق صوت شبيه بصوت المريض، وما إن يتم تنزيل الصوت على تطبيق على الهاتف الذكي أو جهاز خاص، حتى يتمكن المستخدم من طباعة ما يريد قوله واستنساخ كلمات جديدة.