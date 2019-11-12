نقل الفنان هادي الجيار للمستشفى إثر إصابته بأزمة صحية

القاهرة(صدى):

تعرض الفنان هادي الجيار لأزمة صحية شديدة نقل على أثرها إلى أحد المستشفيات الخاصة بمدينة السادس من أكتوبر .

وأشار الأطباء إنه أٌصيب بالتهاب رئوي حاد، عقب معاناته خلال الساعات الماضية من آلام شديدة في منطقة الصدر.

يشار إلى أن الفنان هادي الجيار يقوم حالياً بتصوير مشاهده في سباعية “شديد الخطورة”، بطولة الفنان أحمد العوضي في أولى بطولاته المطلقة، وتشاركه البطولة الفنانة ريم مصطفى، ومن إخراج حسام علي.