بالصور.. مصرع وإصابة 4 أشخاص في حادث تصادم بالطائف

عبدالعزيز القثامي(صدى):

باشرت فرق الهلال الاحمر في الطائف صباح اليوم الثلاثاء حادث تصادم بين مركبتين نتج عنه وفاة وإصابة 4 أشخاص.

وأوضح شادي بن عابد الثبيتي المتحدث بإسم الهلال الأحمر السعودي بالطائف أن غرفة عمليات المنطقة والتي بدورها تلقت البلاغ والواقع على طريق وادي وج تحديداً بعد كبري خالد بن الوليد باتجاه طريق المطار .

وتابع الثبيتي أن الحادث عبارة عن اصطدام بين مركبتين أدى إلى إنقلاب إحداهم مما تعرض قائدها لحالة وفاة وإصابة أربع أشخاص بإصابات مستقرة نقلت بعد ذلك إلى المستشفى لإكمال الرعاية الطبية اللازمة .

وكان قد شارك بالحدث فرقتي اسعافية بقيادة القائد الميداني أحمد الصخيري .