نشرة بكميات الأمطار ومنسوب السدود في بعض المناطق

الرياض(صدى):

أصدرت وزارة البيئة والمياه والزراعة نشرة بكميات الأمطار التي هطلت على بعض مناطق المملكة , ومنسوب المياه في بعض السدود حسب التقارير الواردة من محطات الأرصاد المناخية التابعة للوزارة والهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ليوم 13/ 3/ 1441هـ :

أولا : كمية الأمطار :

منطقة مكة المكرمة 6.80 ملم

السديره / الطائف0.40 ملم

رهاط / الجموم 0.20 ملم

الزربان / الطائف2.60 ملم

منطقة المدينة المنورة

المدينة المنورة7.40 ملم

الشقران / الحناكية6.40ملم

حزره / الحناكية1.00 ملم

الرويضة / المهد4.40 ملم

الصلصله / خيبر0.20 ملم

أبار الماشي0.80 ملم

العين2.20 ملم

الصويدره / الحناكية6.00 ملم

حي الخالدية3.60 ملم

الحناكية2.60 ملم

النخيلة / الحناكية9.00 ملم

الحجر / العلا8.60 ملم

الثمد / خيبر3.00 ملم

عشيره / خيبر2.00 ملم

الصديقية3.20 ملم

حمراء الاسد0.80 ملم

أبار ابو الدود3.20 ملم

منطقة القصيم

النقرة / رياض الخبرا2.40 ملم

منطقة عسير

عقبة ضلع / أبها13.80 ملم

الحبيل/ رجال المع9.40 ملم

العسران / سراة عبيدة0.40 ملم

جنوب سبت بني بشر1.00 ملم

بحر أبو سكينة / محايل8.40 ملم

المهلل / أبها4.80 ملم

ال عامر / أحد رفيدة3.00 ملم

وادي الصدر / مربه13.60 ملم

الفرشه / ساة عبيده0.20 ملم

سارة عبيدة1.20 ملم

الحمراء / ابها5.80 ملم

تنومة / أبها1.40 ملم

ريدة / أبها5.40 ملم

وادي ذهب / أبها8.00 ملم

منطقة تبوك

ابو القزاز / الوجه3.60 ملم

بداء / ضباء0.20 ملم

خشم الظبية / ضباء0.80 ملم

شواق / ضباء0.40 ملم

رحيب5.00 ملم

السديد / الوجه13.20 ملم

الديسه / ضباء1.00 ملم

شعب / ضباء0.20 ملم

بني هرماس / حالة عمار4.80 ملم

منطقة حائل

الحائط / الغزاله7.00 ملم

السليمي / الغزاله4.00 ملم

سميراء5.00 ملم

حي السلام3.00 ملم

المستجده / الشنان1.20 ملم

الروضة1.30 ملم

منطقة جازان

الفارس / الريث21.00 ملم

العيدابي / هروب3.40 ملم

عيبان / صبياء8.00 ملم

الريث0.20 ملم

بلغازي / العيدابي0.40 ملم

ثانيا : منسوب السدود :

منطقة الرياض

الجزر0.80 متر

الحائر3.00 متر

الحنابج2.35 متر

الشحمه1.40 متر

المجمعه1.10 متر

لبن1.20 متر

مزوى1.50 متر

نمار2.50متر

منطقة مكة المكرمة

الجذبه بشوقب10.00 متر

الجناح14.50 متر

الراغبه3.00 متر

الرامه5.00 متر

السبعان2.00 متر

الشعيراء6.00 متر

اللقيطه0.50 متر

المحند0.50 متر

ثريبان0.50 متر

حجر3.00 متر

داماء5.00 متر

رابغ30.00 متر

شوان5.00 متر

ضراء0.50 متر

عمت0.50 متر

فيضة المسلح1.00 متر

قراض0.50 متر

قنونا25.10 متر

كتنه1.00 متر

كرا قوامه0.50 متر

مرواني12.45 متر

ملكان0.50 متر

سيسان8.00 متر

وادي حلي35.11 متر

ياصب0.50 متر

منطقة المدينة المنورة

العيص0.90 متر

الفرع5.62 متر

وسط الجزل2.34 متر

منطقة عسير

ال عيفه5.00 متر

ابها19.30 متر

الاخصر ال مسفر7.00 متر

الخلصة11.00 متر

الدافعه5.00 متر

الدهناء4.00 متر

الريازه – جاش5.50 متر

السوده8.00 متر

العسران4.00 متر

العمل (زهير)6.00 متر

الغر/ غاليه5.00 متر

الغرابه16.00 متر

الغرة10.00 متر

الفوهه11.50 متر

الفيض15.00 متر

القوباء12.00 متر

الماوين6.50 متر

بدوه19.50 متر

الملك فهد43.90 متر

تبالة21.40 متر

ترجس18.00 متر

تمنية6.50 متر

تندحه9.00 متر

ثما3.00 متر

جبل خاط13.00 متر

جريه المجارده10.50 متر

جوف الهجله3.50 متر

حلباء22.00 متر

خرص11.00 متر

ذهبان8.00 متر

رادة5.00 متر

سدوان11.00 متر

سروم النماص2.50 متر

شراقب5.00 متر

شعيب شداد4.00 متر

شيبانه10.00 متر

طبب7.00 متر

طريف النماص6.00 متر

عتود الخميس7.00 متر

عتود تهامة19.65 متر

عشران24.00 متر

عمق بللحمر20.00 متر

عوص7.00 متر

عياش12.50 متر

قرضان6.00 متر

محلاة عرعره5.00 متر

مربة14.65 متر

مره9.50 متر

نبا3.00 متر

منطقة حائل

السلف1.00 متر

عقلة بن جبرين1.00 متر

منطقة الحدود الشمالية

اللويزية4.60 متر

بدنه4.80 متر

عرعر0.90 متر

منطقة جازان

الريث10.00 متر

بيش53.87 متر

جازان12.22 متر

قرى20.00 متر

وساع20.20 متر

وعال10.80 متر

منطقة نجران

البياض4.00 متر

السلامه1.00 متر

المحجر1.50 متر

المغوي4.00 متر

المليحه6.00 متر

بدر الجنوب3.50 متر

تريمه8.00 متر

ثار4.00 متر

حلال (سروم)4.00 متر

حميران7.00 متر

خضيران6.00 متر

قطن3.00 متر

مخش1.00 متر

نعوان3.00 متر

هداده4.00 متر

ياسان3.50 متر

منطقة الباحه

الاجاعده2.00 متر

الاحسبه17.23 متر

الجنابين21.80 متر

الخرار2.00 متر

الرتق5.90 متر

الصدر9.60 متر

الضحيان11.00 متر

الطليقه6.00 متر

العزيزا4.00 متر

العقيق17.30 متر

القمع1.20 متر

المرزوق6.93 متر

المشيرف0.40 متر

المظلمات6.60 متر

الملد (قوب)4.50 متر

ام الرجلين6.90 متر

ثراد9.00 متر

جرب4.90 متر

ديدب0.3 متر

دوقه9.50 متر

زقط0.50 متر

سبيحه5.90 متر

شدا نيرا11.50 متر

ظرك9.00 متر

ظروه1.50 متر

ماطوه0.80 متر

مدهاس7.40 متر

معشوقه4.40 متر