أمانة عسير تستعرض 8 فرص استثمارية لمراكز الخدمة بأبوظبي

محمد بن طحيطح(صدى):

شاركت أمانة منطقة عسير و بلدياتها في فعاليات المعرض الدولي بأبو ظبي “أبيك ” و ذلك من خلال طرح 8 فرص استثمارية لمراكز خدمة متكاملة على مداخل منطقة عسير وتحتوي كلا منها على محطات وقود ومواقف حافلات ومطاعم ومراكز ايوائية وكافيهات وصيدلية ومراكز اسعاف.

و و أوضح امين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي بأن هذه الفرص تأتي ضمن مشاريع مبادرات ” المشهد الحضري ” بأمانة منطقة عسير ، التي وجه بتنفيذها صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبد العزيز آل سعود – امير منطقة عسير – .

مشيرا الى أن الأمانة قد شاركت بتلك الفرص ضمن فعاليات المعرض الدولي بأبو ظبي “أبيك ” بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية، نظراً لما ستحققه من نتائج إيجابية على مستوى المنطقة .

منبها الى أن مثل هذه المشاريع سيكون لها اثراً كبيراً في خدمة المسافرين والوافدين إلى عسير التي تتمتع بموقع استراتيجي وخط دولي يتطلب توفير خدمات ذات جودة عالية.

هذا ويذكر أن عدد المراكز الجديدة التي تم توزيعها على مداخل منطقة عسير ثمانية مراكز، وسيتم طرحها للاستثمار خلال الفترة القادمة حيث اعتمدت في مرحلتها الأولى بمحافظات بيشة ومحايل عسير ورجال ألمع وتثليث والمجاردة والبرك وظهران الجنوب وبلقرن.