الجهات الحكومية تزود «المالية» بتفاصيل الرسوم والغرامات

علي القحطاني(صدى):

أصدرت الجهات العليا توجيهات إلى جميع الجهات الحكومية التي لديها إيرادات غير نفطية، بضرورة تقديم بيان تفصيلي إلى وزارة المالية عن جميع الإيرادات التي تحصلها.

يأتي ذلك سواء كانت تلك الإيرادات ” رسوماً، أو ضرائب، أو تعويضات، أو أداءات شرعية أو نظامية، أو أي مقابل مالي، نظير تقديمها للخدمات وإصدارها للسجلات والرخص والتصاريح، أو إيقاعها للجزاءات أو غرامات المخالفات ” ، أو غير ذلك.

وفي السياق نفسه؛ يتم تصنيف تلك الإيرادات وحدودها ” الدنيا والقصوى ” والمبالغ المتحصلة والفروق الناتجة عن التحصيل خلال العام المالي، والسند النظامي لكل إيراد.