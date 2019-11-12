توجه لمنع المشاهير والشخصيات الكرتونية من عمل الإعلانات التجارية الخاصة بالأغذية

عادل الحربي(صدى):

وضعت الهيئة العامة للغذاء والدواء المسودة النهائية لضوابط الإعلانات التجارية، والتي تشمل عدد من التوجيهات الهامة بخصوص الإعلانات.

وعن هذه التوجيهات، فمن المنتظر أن تمنع المملكة الإعلانات المختصة في الأغذية الموجهة للأشخاص من هم دون سن الخامسة عشرة.

كما تشمل التوجيهات أيضًا، عدم السماح بوضع رســـومات شخصيات كرتونية لدى الأطفال على البطاقة الغذائية، لبعض أنواع الأطعمة التي يتجاوز فيها محتوى العناصر الغذائية كالدهون والدهون المشبعة.

كما يُمنع الاستعانة بأي شخص ذي شعبية كبيرة ” الشخصيات المشهورة والمعروفة ” ؛ للتأثير في الأطفال وسلوكهم الشرائي لهذه الأغذية.

وتتضمن التوجيهات كذلك عدم السماح بالقيام بعروض ترويجية لها على سبيل المثال ” 1+1 مجانًا، اشتر واحدًا واحصل على واحد مجانًا ” ، أو إضافة مبلغ بسيط لزيادة حجم المنتج الغذائي أو الوجبة الغذائية.

وتنص أيضًا المسود النهائية على عدم السماح بوضع الألعاب أو الهدايا مع هذا النوع من الأغذية، أو في أماكن تجمع الأطفال كالملاعب والحدائق وصالات الألعاب في المجمعات التجار