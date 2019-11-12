بالصور.. انهيارات صخرية وإغلاق الطرق بـ «رجال ألمع» إثر سقوط أمطار غزيرة

أبها(صدى):

شهدت محافظة ” رجال ألمع ” سقوط أمطار غزيرة؛ وهو الأمر الذي تسبّب في حدوث عديد من الانهيارات الصخرية على عدد من الطرق.

ومن جانبها باشرت بلدية” رجال ألمع ” هذه الانهيارات والإغلاقات عن طريق إزالة الصخور من طريق المارة والسيارات، وتم فتح الطرق التي أغلقتها مخلفات الأمطار من أشجار وغيرها.

فيما أوضح سعيد بن علي حافظ، رئيس بلدية رجال ألمع ، أن البلدية تسخر جهودها وكوادرها كافة لأي طارئ.

ودعا ” حافظ ” المواطنين لضرورة التعاون مع البلدية إما عن طريق الالتزام بالتعليمات وتجنب النزول لمجرى السيول والأمطار، والاتصال على الرقم المخصص للبلدية 940 في حالة حدوث أي طارئ.