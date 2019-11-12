أصحاب جنسيتين فقط يمكنهم تمديد الزيارة العائلية لأكثر من 180 يومًا

علي القحطاني(صدى):

أوضح الحساب الرسمي للمديرية العامة للجوازات، أن التعليمات تلزم بألا يتجاوز مجموع تمديد الزيارة العائلية عن 180 يومًا، ما عدا اليمنيين والسوريين يمكنهم التمديد لأكثر من ذلك بشكل استثنائي.

جاء ذلك ردًا على استفسار سيدة عن مدة تمديد الزيارة العائلية المنفردة الدخول للزوجة، وسعر التجديد.

وردت الجوازات: أهلاً بك، التعليمات تلزم أن لا يتجاوز مجموع التمديد عن ١٨٠ يوم ويمكن التمديد بشكل إستثنائي للأخوة اليمنيين والسورين لأكثر من ذلك.

فيما رد الحساب الرسمي لـ ” أبشر ” على استفسار السيدة قائلا: يمكنك تمديد تأشيرة الزيارة العائلية عبر حسابك بمنصة أبشر ،وإختيار خدمات أفراد الأسرة – تمديد تأشيرة الزيارة .