بالفيديو..عبدالسلام الوايل: نحتاج إلى رفع سقف الحريات
أكد عبدالسلام الوايل أستاذ علم اجتماع المعرفة والعلوم والكاتب المعروف، أن المجتمع السعودي يحتاج إلى رفع سقف الحريات.
وقال الوايل خلال برنامج ” في الصورة ” ردًا على سؤال ” هل نحتاج إلى رفع سقف الحريات ” في المجتمع السعودي: نعم نحتاج إلى رفع سقف الحريات، لأن الحديث والجدل هما اللذان يساعدان على تصويب الأخطاء.
وعن التغير الاجتماعي الذي تشهده المملكة حاليًا، أكد الوايل أن هذا التغير له ضريبة، ولكنها مؤقتة
وقال: إن هذه الضريبة تتمثل في ظهور حالات من عدم الاستقرار، وارتفاع معدل الجريمة، وازدياد حالات الطلاق وغيرها.
وأضاف: ” مافي مجتمع تحسن إلا ومر بهذه المرحلة، لكنها ضريبة مؤقتة ” ،مشددًا على أن التحولات الاجتماعية السعودية الجديدة، لن تُقلق الهوية.
#فيديو
هل نحتاج إلى رفع "سقف الحريات" في المجتمع السعودي اليوم؟
د. #عبدالسلام_الوايل يجيب#عبدالسلام_الوايل_في_الصورة@salamalwail pic.twitter.com/xwjETrwEET
— في الصورة (@Fealsora) November 11, 2019
#فيديو
د. #عبدالسلام_الوايل: هذه هي ضريبة التغير الاجتماعي اليوم في المملكة..#عبدالسلام_الوايل_في_الصورة@salamalwail pic.twitter.com/3IpAleN1Dj
— في الصورة (@Fealsora) November 11, 2019
ابو محمد[ عدد التعليقات: 1053 ] نشر منذ 36 دقيقة
تحولات شيطانية …كتاب الله رسم لنا الحياة بإكملها من الخلق حتى الممات…لكن اصحاب الشهوات لا يريدون إلا إغواء الناس وخاصة المجتمع المسلم بالذات…