بالفيديو..عبدالسلام الوايل: نحتاج إلى رفع سقف الحريات

حمود العنزي(صدى):

أكد عبدالسلام الوايل أستاذ علم اجتماع المعرفة والعلوم والكاتب المعروف، أن المجتمع السعودي يحتاج إلى رفع سقف الحريات.

وقال الوايل خلال برنامج ” في الصورة ” ردًا على سؤال ” هل نحتاج إلى رفع سقف الحريات ” في المجتمع السعودي: نعم نحتاج إلى رفع سقف الحريات، لأن الحديث والجدل هما اللذان يساعدان على تصويب الأخطاء.

وعن التغير الاجتماعي الذي تشهده المملكة حاليًا، أكد الوايل أن هذا التغير له ضريبة، ولكنها مؤقتة

وقال: إن هذه الضريبة تتمثل في ظهور حالات من عدم الاستقرار، وارتفاع معدل الجريمة، وازدياد حالات الطلاق وغيرها.

وأضاف: ” مافي مجتمع تحسن إلا ومر بهذه المرحلة، لكنها ضريبة مؤقتة ” ،مشددًا على أن التحولات الاجتماعية السعودية الجديدة، لن تُقلق الهوية.