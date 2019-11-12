محمد هنيدي يعرب عن إعجابه بقدرات الشباب السعودي

أميرة خالد(صدى):

أثنى الممثل المصري محمد هنيدي على قدرات شباب المملكة، وإمكاناته الكبيرة.

وقال هنيدي على منصة حكايا مسك: أذهلني جيش الشباب الذي يعمل في مختلف المجالات والتخصصات فهم متعلمون بدرجات عالية ويقدمون مستويات احترافية وهذا شيء يسعد الإنسان ويفرحه ويعطي أملاً في غدٍ مشرق بإذن الله.

يذكر أن هنيدي شارك بمسرحية (أيام في الساحل) في موسم جدة وموسم الرياض وأعلن عن تحقيق المسرحية رقمًا قياسيًا في ليلة عرضها الأول ضمن فعاليات موسم الرياض، حيث تصدرت قائمة المسرحيات الأعلى تحقيقًا لإيراد يومي في تاريخ المسرح العربي للحفلة الافتتاحية.

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