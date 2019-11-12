الهلال يرسل قائمته بكأس العالم للأندية

نواف السالم(صدى):

كشفت مصادر، أن نادي الهلال أرسل قائمة تتضمن 30 لاعبا إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم، استعدادا للمشاركة في كأس العالم للأندية 2019.

وذكرت تقارير أن نادي الهلال أرسل القائمة تحسبًا لتتويجه باللقب، على أن يتم تقليص القائمة إلى 23 لاعبا قبل انطلاق البطولة.

وضمت القائمة الأولية لنادي الهلال جميع اللاعبين بما فيهم البرازيلي إدواردو والسوري عمر خربين والكولومبي كويلار.

يذكر أن الهلال قد فاز أمام أوراوا ريد الياباني، بهدف دون رد، السبت الماضي، في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا.