  • الثلاثاء 12

    نوفمبر

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  3. سائق مخمور يفقد السيطرة على سيارته ويصطدم بشجرة

سائق مخمور يفقد السيطرة على سيارته ويصطدم بشجرة




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