تفاصيل طعن يمني لرجلين وامرأة بحديقة الملك عبدالله

الرياض(صدى):

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض أن الأجهزة الأمنية باشرت في تمام الساعة الثامنة من مساء أمس الاثنين، حالة اعتداء بالطعن على رجلين وامرأة من أعضاء فرقةٍ مسرحية خلال تقديمهم لعرضٍ حي لإحدى الفعاليات المقامة على مسرح حديقة الملك عبدالله بن عبدالعزير بحي الملز وسط العاصمة الرياض.

وتمت السيطرة على الجاني فور اقتحامه للمسرح وألقي القبض عليه وهو مقيم يمني الجنسية، يبلغ من العمر 33 عاماً وضبط بحوزته السلاح المستخدم (سكين).

فيما قدمت الرعاية الطبية للمصابين الذين تعرضوا لجروح سطحية وحالتهم الصحيةٍ مستقرة ويلقون العناية الطبية اللازمة، وقد جرى إيقافه واتخذت بحقه كافة الإجراءات النظامية.