مفاوضات جديدة لعودة نيمار للبرسا.. والده يُعلق

ماجد محمد(صدى):

قال والد نيمار أنه لا صحة للأحاديث المنتشرة حول التفاوض مع برشلونة لعودة نجله لاعب باريس سان جيرمان لصفوف الفريق الكتالوني في الفترة المقبلة.

وأوضح والد نيمار لـ شبكة ESPN أن ابنه مرتبط في الوقت الحالي بعقد يحترمه مع باريس سان جيرمان.

وتسبب نيما في إثارة الجدل من جديد، بعدما ظهر في مدينة برشلونة، السبت الماضي، لتشير بعض الأنباء إلى اقترابه من العودة من جديد “للبلوغرانا”.

وقال والد نيمار: “أنا في البرازيل ولن أتحرك للذهاب لأي مكان من هنا، إنه (نيمار) ليس مستعدا للسفر إلى برشلونة”.