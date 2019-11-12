نايف السالم(صدى):

أعلن برنامج سند محمد بن سلمان، أنه تم تحديث حالات المتقدمين على مبادرة سند الزواج للدفعة الأخيرة.

وأوضح البرنامج خطوات التسجيل في مبادرة سند الزواج التابعة لبرنامج محمد بن سلمان، من خلال الخطوات التالية :

1- الدخول على الموقع الإلكتروني لبرنامج سند محمد بن سلمان .

2- إنشاء حساب وإدخال البيانات .

3- اجتياز دورة الوعي المالي .

4- انتظار رسالة اعتماد الطلب .

ويجب أن يكون المتقدم مستوفي الشروط والمعايير ، ويمكن التسجيل في المبادرة من خلال الرابط التالي : هنا .