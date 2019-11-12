حساب المواطن يوجه رسالة للمستفيدين المشتكين من عدم إيداع الدعم

عادل الحربي(صدى):

وجه برنامج حساب المواطن، اليوم الاثنين، رسالة المستفيدين المشتكين من عدم إيداع مبلغ الدعم في حساباتهم للشهر الجاري، رغم أن حالة الدفعة “ مدفوع ”.

وقال حساب المواطن في تغريدة له: “ إنه تم إيداع مبالغ الدعم لدفعة شهر نوفمبر، ويمكن مراجعة البنك والتأكد أنه لم يتم الإيداع ”.

وأضاف: أنه يلزم توفير كشف حساب من البنك وتقديم اعتراض مالي بعد خمسة أيام من تاريخ صرف الدفعة من أيقونة “ الدفعات المالية ” دفعة لم تستلم وإرفاق كشف الحساب.