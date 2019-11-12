حساب المواطن يوجه رسالة للمستفيدين المشتكين من عدم إيداع الدعم
وجه برنامج حساب المواطن، اليوم الاثنين، رسالة المستفيدين المشتكين من عدم إيداع مبلغ الدعم في حساباتهم للشهر الجاري، رغم أن حالة الدفعة “ مدفوع ”.
وقال حساب المواطن في تغريدة له: “ إنه تم إيداع مبالغ الدعم لدفعة شهر نوفمبر، ويمكن مراجعة البنك والتأكد أنه لم يتم الإيداع ”.
وأضاف: أنه يلزم توفير كشف حساب من البنك وتقديم اعتراض مالي بعد خمسة أيام من تاريخ صرف الدفعة من أيقونة “ الدفعات المالية ” دفعة لم تستلم وإرفاق كشف الحساب.
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