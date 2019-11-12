رونالدو يخرج عن صمته بتعليق غريب على أزمة ساري

نواف السالم(صدى):

ترقب العديد من جماهير البرتغالي كريستيانو رونالدو تعليقه على أزمته مع ساري مدرب يوفنتوس خاصة بعد انتشار أنباء حول وجود خلاف بين الثنائي.

وخرج رونالدو عن صمته بعد ساعات من تداول الأنباء حول خلافه مع ساري، ليعلق بتعليق اعتبره البعض مبهمًا .

ونشر رونالدو عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام تعليقا قائلا: مباراة صعبة، وفوز مهم، دون أي تعليق على الجدل المُثار مؤخرًا، ليغلق هذا الملف تمامًا.

وقرر ماوريسيو ساري الدفع بالأرجنتيني باولو ديبالا في الدقيقة 55 على حساب رونالدو، ونجح اللاعب البديل في تسجيل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 77، في مباراة الفريق أمام ميلان، أمس الأحد، في إطار مباريات الجولة الثانية عشرة من الدوري المحلي.

وأشارت التقارير الصحفية إلى أن أن رونالدو، البالغ من العمر 34 عامًا، شتم والدة ساري بعد تبديله، وهو التبديل الثاني لرونالدو، حيث أبدى اللاعب البرتغالي ردة فعل غاضبة عقب تبديله أمام لوكوموتيف موسكو الروسي في دوري أبطال أوروبا.