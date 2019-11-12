بعد عرضه بيوم.. مسلسل حواديت الشانزليزية في ورطة

القاهرة(صدى):

لم يمر سوى يوم واحد على عرض مسلسل حواديت الشانزليزية ولكن بدأت المشكلات سريعًا في الظهور بعد العرض الأول على قناة ON.

واشتعلت أزمةٌ حادة بين مؤلفيْ العمل أيمن سليم ونهى سعيد، لم تظهر للعلن حتى الآن، بينما أكّد مصدرٌ من داخل المسلسل أنَّ الأزمة اندلعت الأحد مع بداية عرض الحلقة الأولى.

وتابع المصدر: فوجئت مؤلفة المسلسل نهى سعيد، بكتابة اسمها على التتر بشكلٍ غير لائق لصالح المؤلف الآخر وهو أيمن سليم، حيث تم كتابة المسلسل للمؤلف أيمن سليم ثم في السطر الثاني جرى كتابة وشارك في كتابة السيناريو والحوار نهى سعيد.

وشعرت المؤلفة بالغضب الشديد حيث كانت ترغب في أن تكون الصيغة بالتساوي على التتر بينها وبين أيمن سليم، وهو ما لم يحدث على الإطلاق.

وحتى الأن لم يتم التوصل إلى حل لإنهاء الخلاف الذي ربما يظهر للعلن قريبأً.