اجتياز المقابلة الشخصية بكليات عنيزة

ريم عبدالعزيز(صدى):

أقامت وحدة الخريجين بكلية الدراسات الانسانية والإدارية الدورة الاولى للطلاب المتوقع تخرجهم بعنوان مهارات اجتياز المقابلة الشخصية قدمها مسؤول خدمات صندوق تنمية الموارد البشرية بالقصيم الأستاذ خالد بن محمد الدخيل وذلك في احد القاعات التدريبية بمقر الكليات بحضور المشرف العام الدكتور عبدالله بن صالح الشتيوي ونائب المشرف العام الأستاذ عدنان بن سعود اليحيى وعميد الدراسات الانسانية والإدارية الدكتور عبدالرحمن بن سليمان الشلاش وعدد من القيادات الأكاديمية والإدارية والطلاب.

واشتملت الدورة على عدد من المحاور التي تمثلت في كيفية إعداد السيرة الذاتية ، وطرق البحث عن الوظيفة ، المقابلات الشخصية ، وكذلك أهم الإرشادات اثناء المقابلة الوظيفية ، وأخلاقيات العمل .

وأكد المشرف العام على كليات عنيزة ان الدورة تعتبر امتداد للدورات التدريبية التي تقدمها الكليات لأبناءها الطلاب في إطار خطة الكليات في تهيئة الخريجين لسوق العمل من خلال تعريفهم وتأهليهم التي تسهم في تنمية مهاراتهم وتحقيق متطلبات واحتياجات سوق العمل بكفاءة علمية وعملية تساهم في خدمة الخريجين في مشوارهم العملي .

وقال عميد كلية الدراسات الانسانية والإدارية الدكتور عبدالرحمن بن سليمان الشلاش أن الكفاءات البشرية تجد الفرص الوظيفية المناسبة مؤكدًا على أهمية تطوير مهارات الخريجين لتأهليهم التاهيل المناسب لسوق العمل مؤكدًا أن سوق العمل مازال بحاجة للكفاءات التي لديها المهارات والقدرات التي تلائم الوظيفة متمنيًا أن يساهم خريجي الكلية في تغطية سوق العمل والمساهمة بشكل فاعل في تنمية الوطن مع غيرهم من الخريجين .