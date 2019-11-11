بالصور أول سيارة لتقديم خدمات الرعاية والعناية بالحيوانات الأليفة المنزلية

حامد العمري(صدى):

أصدرت وزارة البيئة والمياه والزراعة ممثلة بمكتب الوزارة بمحافظة جدة ترخيص أول عربه متنقلة بالمنطقة متخصصة بالعناية والرعاية للحيوانات الاليفة المنزلية وللحاجة الماسة ونظرا لتزايد اعداد مالكي الحيوانات الأليفة أصدرت الوزارة نظاما يتيح للمستثمرين الراغبين في امتلاك عربة متنقلة تقوم بتقديم الخدمات العناية والرعاية لملاك وهواة تربية الحيوانات الاليفة من ( نظافة واستحمام وقص شعر وقص أظافر ) يطلب عليها ( قرومنق ) وتقوم تلك العربة بالتنقل والوصول إلى المستفيد مالك الحيوان الاليفة الى مواقعهم ومنازلهم وتقديم الخدمات لهم وتسهل عليهم معاناتهم الدائمة في البحث او خروج الحيوان من المنزل وايضا تحافظ علي صحة الحيوان من عدم الاختلاط بحيوانات أخرى وذلك لتفادي انتشار الأمراض الجلدية والصحية وحفاظا على صحة مربي ما لكيها.

وافاد مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد جار الله الغامدي ان الوزارة دائما تتطلع لاحتياجات ومتطلبات المنطقة وتقديم الخدمات لمالكي ومقتني الحيوانات والمستثمرين الراغبين فى الاستثمار بمشاريع المجتمع التي تسهل عليهم اي معاناة وتذليل العوائق المترتبة عليها . وأردف قائلا ان تلك العربة هي احد الأفكار والخدمات التي تتطلع الوزارة لدعمها وخصوصا عند مزاولة العمل من قبل أيادي سعودية شابة قادرة علي تقديم أفضل الخدمات الصحية والرفق بالحيوان.

وأسرد مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة جدة المهندس عادل بن مطلق الشيخ بأن الأنشطة التي لها تعامل مباشر بالحيوانات يتطلب على الأشخاص والمهنيين الحصول على ترخيص مسبق ويكون إصدار التراخيص بعد اجتياز اختبار الخاص بالمزاولة.