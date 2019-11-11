إيران تمنع عائلة شاعر أحوازي من تشييع جنازته في مشهد مآساوي

نايف السالم(صدى):

كشفت وسائل إعلام إيرانية، يوم الإثنين، عن منع السلطات الأمنية الإيرانية أهالي الشاعر الشاب حسن الحيدري، الذي جرى اغتياله من قبل قوات الحرس الثوري في أحد مستشفيات مدينة الأحواز من إجراء مراسم تشييعه ودفنه.

وقالت قناة ” در “ المعارضة: قوات الأمن أشرفت على عملية دفن الشاعر حسن الحيدري في مدينة كوت عبدالله التابعة لمدينة الأحواز،و منعت إجراء مراسم تشييع له وإقامة صلاة الميت عليه.

ولفتت القناة إلى ن الحضور في مراسم الدفن اقتصر على عائلة وأقارب وبعض أصدقاء الشاعر الحيدري، مع وجود قوات أمنية ترتدي ملابس مدنية.