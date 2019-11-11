شاهد.. قصيدة جديدة للأمير خالد الفيصل بعنوان «من سالف التاريخ»

علي القحطاني(صدى):

كتب مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، قصيدة جديدة بعنوان «من سالف التاريخ».

وجاء في مطلع القصيدة:

من سالف التاريخ والفرس والروم

تضمر عداوة عاربين الجزيرة

وأسبابها وحي تنزل ومقسوم

على نبي يعربي العشيرة

أشعل فتيل البغض والغيظ بالقوم

وشلون وحي الرب يحظاه غيره

وآخر كتاب باحرف العرب مرسوم

حرف الصلاة تردده كل ديرة

وحنا على سنة نبيه على الدوم

وتجهر بحمد الله علان وسريرة

ومن يعترض على رسالات معصوم

يلقى من الحسرات بالعمر حيرة

يا رافضين الأمر والأمر محسوم

ما كان كان ولا للإنسان خیرة